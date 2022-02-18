Смартфон за вакцинацію. Що кажуть пенсіонери на Львівщині

На Львівщині 40% людей віком від 60 років вакцинувалися від коронавірусу. Про це розповів регіональний координатор з питань вакцинації Олег Когут. За словами президента Володимира Зеленського, навесні люди мають отримати смартфон і пільговий тариф.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що запис на отримання смартфонів розпочнеться у квітні цього року. Що думаю пенсіонери про це на Львівщині — дізнавалося Суспільне.

Стефанія Жеребецька живе в селі Задебрі, яке розташоване трохи більше, ніж двадцять кілометрів від Львова. Жінці 79. Та щодня вона їздить до обласного центру на роботу. Працює прибиральницею, бо пенсії на все не вистачає. Про те чи хотіла б отримати новий смартфон каже:

Суспільне Львів Стефанія Жеребецька

"Я маю старий телефон. Мені вистачить того телефона. Я ось живу, а ввечері можу вмерти. Мені того телефона не треба, бо я вже стара. Краще б на ліки давали, квартиру у Львові оплатити. А айфон, я де з тим айфоном піду".

Бустерну дозу вакцини сьогодні отримала 70-річна Марія Гаврушко. Та каже, робить щеплення не за винагороду.

"Та де вони дадуть ті гроші, ті смартфони. То добре, якби дали. Я навіть ті гроші за вакцинацію не взяла. Бо телефона не маю такого. Нехай краще дітям-сиротам дадуть сиротам. У ті дитбудинки, що є хворі. А що мене то спасе. Я є старша жінка", — каже пенсіонерка Марія Гаврушко.

Суспільне Львів Марія Гаврушко

Але не усі пенсіонери хочуть вакцинуватися. Проти вакцинації пенсіонерка Галина Баран.

"Ні-ні. Я не вакцинована, я не буду вакцинуватися, мені то не треба. Нехай краще дав би на лікування людям старим і хворим. На лікування ліпше. Нащо мені той смартфон, нащо воно мені. Маю такий телефон старенький і все", — каже жінка.

Суспільне Львів Галина Баран

За словами начальника обласного управління з питань цифрового розвитку Максима Столярчука, приймати заявки від людей почнуть у квітні, зробити це можна буде онлайн або у ЦНАПі. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та сертифікат про вакцинацію. А отримати смартфон ті, хто старші 60 зможуть вже у липні-серпні.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022 заявив, що усі вакциновані проти коронавірусу українці, старші за 60 років, отримають безкоштовний "смартфон та пільговий тариф".

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон", — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є "шляхом до головної мети — доступ інтернету для всіх громадян України".

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

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