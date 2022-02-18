Клуб у пошуку меценатів: президент ФК "Десна" про будівництво академії

ФК "Десна" шукає меценатів для будівництва дитячої академії неподалік "Чернігів-Арени". Наразі клуб веде переговори, в тому числі з міжнародними партнерами, які можуть взяти участь у будівництві. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів президент клубу Володимир Левін.

"Ми були б не проти, якщо хтось підтримає клуб в цьому питанні. Зараз ведемо переговори в тому числі з міжнародними партнерами, які можуть взяти участь у будівництві академії. Я навіть готовий великими літерами вигравіювати прізвища цих меценатів на новій академії", — розповідає Володимир Левін.

Щодо аварійної трибуни на стадіоні Гагаріна, президент клубу відповів, що мав надію на президентську програму "Велике будівництво", однак "загроза наступу Росії на Україну повністю змінила ситуацію".

"Я мав надію, що завдяки президентській програмі "Велике будівництво", і моїй підтримці як кандидата в народні депутати (Левін не пішов у нардепи, — ред.), ми могли б реконструювати стадіон. За пару років цей проєкт можна було б реалізувати, але загроза наступу Росії на Україну повністю змінила ситуацію. Все буває, значить ще не час", — зауважив Володимир Левін.

Він додає, що знайти меценатів для будівництва сучасної футбольної академії та загалом для збільшення бюджету футбольного клубу для нього пріоритет.

"Це пріоритет, щоб завдяки цьому ми могли вирощувати нових "Ярмоленків", а Андрій приїжджав би до Чернігова і розповідав їм, як досягати таких результатів, яких досягав він".

Повне інтерв'ю з Володимиром Левіним читайте за посиланням.

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