"З трансферним баном клуб довго не зможе існувати", — президент ФК "Десна" Левін

Через трансферний бан футбольний клуб «Десна» не зможе довго існувати. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів президент кубу Володимир Левін.

"Буде певна кількість футболістів, які нас покинуть, а на їх місце ми не зможемо нікого взяти", — розповідає Володимир Левін.

Він також додав, що зараз клуб заповнює заявку завдяки гравцям з молодіжної команди "U-19", і цілком може грати в УПЛ. Однак це ненадовго.

Президент ФК "Десна" зауважив, що вони вже на фінальному етапі вирішення ситуації з румунським футболістом Костянтином Дімою.

"Зарплату ми готові йому були виплатити в будь-який момент, але є відсотки, які нараховуються і нараховуються. Ми ж просили аби представники Діми вийшли на контакт з клубом, аби врегулювати цю ситуацію. Зараз ми нарешті знаходимося на етапі перемовин", — зазначив Володимир Левін.

Він сподівається, що перемовини вдасться завершити до кінця зимового трансферного вікна, і, відповідно, зняти з "Десни" трансферний бан.

Нагадаємо, трансферний бан клуб отримав на початку нового року за борги із заробітної плати перед 22-річним румунським захисником Константіном Дімою, який перебував у Чернігові 5 місяців та зіграв за команду рівно 1 хвилину.

Повне інтерв'ю з Володимиром Левіним читайте за посиланням.

Читайте також:

В ФК "Десна" прокоментували перехід Калітвінцева до "Олександрії" та трансферний бан