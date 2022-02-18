Рання реабілітація дітей з інвалідністю на Житомирщині

Рання реабілітація дітей з інвалідністю сприяє зменшенню або подоланню фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуттю побутових і соціальних навичок, розвитку здібностей, поступовій повній або частковій інтеграції в суспільство. Про це Суспільному розповіла сенсорна терапевтка з Житомира Лілія Вечерова.

За її словами, результат реабілітації досягається завдяки діяльності мультидисциплінарних команд раннього втручання у складі різних фахівців.

"Як засвідчують медики і показує досвід, втручання до п'ятирічного віку завжди йде на користь і є ефективнішим", – каже Лілія Вечерова.

Фото: Суспільне Житомир Лілія Вечерова

Ірина Гусаковська виховує дитину з синдромом Дауна. Коли її дитині виповнилося сім місяців, вона звернулася за реабілітаційними послугами до фахівців.

Фото: Суспільне Житомир

"Мама звернулася до нас з проблемою затримки розвитку дитини, – каже фізичний терапевт Максим Максимчук. – На той момент дитині було сім місяців і вона взагалі самостійно нічого не робила: не сиділа, не переверталася і тому подібне".

"Мама була стурбована і не знала, що робити, – каже сенсорна терапевтка Лілія Вечерова, – Разом із мамою Таїси ми розробили план дій, обравши найважливіші і найбільш пріоритетні завдання задля розвитку дитини".

Фото: Суспільне Житомир

"Ми займалися фізичними вправами, які покращують руховий розвиток задля того, щоб дитина оволоділа функціями, які притаманні її віку, – каже фізичний терапевт Максим Максимчук. – І вже маємо результати. За два місяці реабілітації дитина вміє самостійно сидіти, почала трохи повзати і перевертатися самостійно. Також почала самостійно стояти біля опори з підтримкою".

Фото: Суспільне Житомир Максим Максимчук

Фото: Суспільне Житомир

"Я думаю, що найголовнішим нашим спільним досягненням є те, що батьки зрозуміли і прийняли дитину", – каже сенсорна терапевтка Лілія Вечерова.

Фото: Суспільне Житомир

"Коли я побачила перші кроки своєї дитини, що вона може освоїти всі ці навички, то для мене відійшла на дальній план її особливість, – каже мама дитини з синдромом Дауна Ірина Гусаковська. – Тепер я її сприймаю, як звичайну дитину, а коли вона народилася, то було важко: були сльози, розпач, депресія. Я навіть боялася до неї підійти. Злякалася. Боялася майбутнього такої дитини".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Ірина Гусаковська

Представниця благодійного фонду "Місія в Україну" Олена Данилюк розповіла, що курс ранньої реабілітації Таїсії став безкоштовним завдяки благодійному збору грошей "З тобою я зможу!".

"Зібрали 166 тисяч 205 гривень на ранню реабілітацію восьми дітей, – каже Олена Данилюк. – Одна з них – це Таїсія, дівчинка з синдромом Дауна і ще семеро дітей з різними порушеннями: неврологічними, кістково-м'язовими, генетичними. Таїсія пройшла повний безкоштовний курс ранньої реабілітації".

Фото: Суспільне Житомир Олена Данилюк

"На майбутнє я б хотіла навчити дитину усім необхідним навичкам самообслуговування, аби її сприймали у соціумі на рівних, – каже мама Таїсії Ірина Гусаковська. – Мрію, щоб вона могла і вчитися, і працювати, і співпрацювати з іншими дітьми".

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

На Житомирщині зріс рівень смертності від коронавірусу.

У селі на Житомирщині скажений собака покусав жінку.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber