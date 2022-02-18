У двох громадах Чернівецької області працює послуга соціального таксі. Це обладнана машина для перевезення маломобільних людей. Інші громади також можуть податися на цю послугу до 1 квітня цього року. Так отримають обладнане авто.

Про це в етері Українського радіо: Буковина сказала заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Ольга Андрієва.

За її словами, на урядову програму соціального таксі цьогоріч виділили 30 мільйонів гривень. Проєкт запрацював у 2018 році, Вижницька громада була однією з перших, де він почав діяти. Також соціальне таксі є у Великокучурівській громаді.

За програмою, громаді надають обладнаний автомобіль для перевезення маломобільних людей. Їх можуть безкоштовно відвозити до лікарень, банків, установ, культурних закладів чи в гості до друзів або родичів.

Досвід Вижницької громади

За минулий рік послугою соціального таксі скористалися 19 людей, вони здійснили майже 200 поїздок, розповіла директорка центру надання соцпослуг Ганна Колотило. Вона приймає дзвінки від охочих скористатися послугою. За рік громада витратила 200 тисяч гривень — на ремонт автомобіля, пальне та зарплату водія.

Як податися на участь у програмі іншим громадам?

Громада має подати пакет документів до Міністерства соціальної політики. До цього — вивчити потребу у перевезенні маломобільних людей. Головною умовою є наявність у громаді не менше як 25 людей з вадами опорно-рухового апарату, які не мають власного автомобіля. Проте послугою соціального таксі можуть користуватися й інші люди з інвалідністю.

Також громада має забезпечити роботу служби перевезення — закласти гроші в бюджет громади рішенням сесії.

Громада має підписати меморандум про діяльність служби з людьми з інвалідністю, які будуть користуватися послугою.

Кожна громада, згідно з потребами, має скласти положення про роботу соціального таксі. Там вказують години роботи таксі та категорії людей, які можуть ним користуватися.

Автомобіль перебуває на балансі фонду соціального захисту. Фонд передає машину громаді на рік та підписує з нею договір. Його продовжують за тієї умови, що громада якісно надає послуги, таксі користуються люди, у громаді є гроші на утримання. Якщо цього не виконують, то автомобіль передадуть іншій громаді.

За словами Андрієвої, цьогоріч на участь у програмі планують подати документи ще п'ять громад — Кіцманська, Чернівецька, Сторожинецька, Мамаївська та Хотинська.

Читайте також

"Вчусь дзвонити у WhatsApp і Viber". Як пенсіонери освоюють комп'ютер. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]