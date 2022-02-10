У Чернівцях пенсіонерів вчать користуватися комп’ютерами та телефонами. Це робить молодь на волонтерських засадах. Факультатив організував соціальний центр "Турбота".

Про це Суспільному сказала працівниця центру Наталія Коцур.

Факультатив відбувається тричі на тиждень. Його організували на прохання підопічних — пенсіонери запитували у працівників, як користуватись телефонами та заходити в інтернет. За словами пенсіонерки Лідії Логвинюк, відвідує заняття, аби навчитись користуватись смартфоном, який їй подарували діти.

"Зараз я вчусь дзвонити у WhatsApp. Далі попереду у мене —Viber. Зараз маю новий телефон і хочу хоч трішки його освоїти", — каже Лідія.

фото: Суспільне Буковина Пенсіонери вчаться шукати інформацію на сайті.

Факультатив відвідує Галина Семен. Вона є волонтеркою центру і навчає підопічних англійської. Каже, почувається, як один із сотні своїх учнів, який нічого не розуміє. Втім розповідає, що продовжить відвідувати заняття, аби навчитись користуватись комп'ютером.

"Я зрозуміла, що буде такий час, коли нам всім доведеться купувати хліб в інтернеті. Зрозуміла, що багато втрачаю. Вчуся, побачимо, чим це закінчиться", — каже Галина.

У коментарі Суспільному підопічна центру Тетяна Тимощук сказала, що за ноутбуком ніколи не працювала, тому складно працювати без комп’ютерної миші.

"Нас навчили як зберігати інформацію, як позначати обрані. До прикладу, раніше я не вміла відкривати сайт", ― каже Тетяна.

фото: Суспільне Буковина

Людей збирають на заняття тричі в тиждень, по п’ятеро – аби не було скупчень. Їх навчають волонтери Чернівецького Молодіжного центру. Вони показують, як шукати інформацію на сайті та одночасно відкривати декілька посилань.

фото: Суспільне Буковина Волонтер Молцентру вчить пенсіонерку.

За словами волонтерки Марії Ковальської, дивляться з чим виникають проблеми після увімкнення комп'ютера ― те й пояснюють.

"Щоб легше було запам'ятовувати, пояснюємо на більш знайомих прикладах. Розповідаємо, що вкладка у браузері — це як новий листок книги", — каже Марія.

фото: Суспільне Буковина Підопічні нотують правила, як користуватись соцмережами та відкривати сайти.

Записатись на факультатив можуть лише підопічні центру. Для цього необхідно зателефонувати та повідомити про бажання відвідувати заняття. Якщо буде необхідність – сформують ще групи.

Як відбуваються заняття — дивіться у відео.

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