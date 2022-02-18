Спецпризначенці провели навчання зі стрільби на одеських полігонах

16 та 17 лютого бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України провели навчання зі стрільби на полігонах військових частин області. Про це повідомили у пресслужбі управління.
Військовослужбовці стріляли з гранатометів АГС-17 та СПГ-9, що призначені для ураження танків, самохідно-артилерійських установок, знищення техніки, транспорту і вогневих засобів. Також учасники тренувалися у стрільбі із гвинтівки UAR-15.
Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
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