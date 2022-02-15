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Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО
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Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО

Марина Повертайло
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Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

У селі Паліївка Одеської області пройшли спеціальні тренування стрільби з кулеметів. Про це повідомили у 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

За даними військових, одеські кулеметники на практиці вдосконалили свої навички при роботі з 7,62 мм кулеметом Калашникова. Також члени бригади вчилися пересуватися різними видам місцевості, влучно стріляти та надавати медичну допомогу.

Начальник відділення бойової та спеціальної підготовки підполковник Микола Клименко зазначив, що кулемети та боєкомплекти надзвичайно важкі, тому "кулеметник має завжди бути у відмінній формі".

Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Навчання стрільби з кулеметів під Одесою

Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Навчання кулеметників під Одесою

Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Військові навчання кулеметників під Одесою

Під Одесою пройшли спеціальні тренування кулеметників. ФОТО11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Тренування кулеметників під Одесою

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