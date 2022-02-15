У селі Паліївка Одеської області пройшли спеціальні тренування стрільби з кулеметів. Про це повідомили у 11 бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

За даними військових, одеські кулеметники на практиці вдосконалили свої навички при роботі з 7,62 мм кулеметом Калашникова. Також члени бригади вчилися пересуватися різними видам місцевості, влучно стріляти та надавати медичну допомогу.

Начальник відділення бойової та спеціальної підготовки підполковник Микола Клименко зазначив, що кулемети та боєкомплекти надзвичайно важкі, тому "кулеметник має завжди бути у відмінній формі".

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Навчання стрільби з кулеметів під Одесою

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Навчання кулеметників під Одесою

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Військові навчання кулеметників під Одесою

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Тренування кулеметників під Одесою

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