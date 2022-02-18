Черкаських школярів навчали медіаграмотності

Відрізняти неправдиву інформацію, судження та факти 18 лютого вчилися другокласники Черкаської загальноосвітньої школи №26 на уроці цифрової медіаграмотності. Захід ініціювало Міністерство освіти і науки, розповіла Суспільному директорка закладу Галина Титаренко.

Слово "медіаграмотність" вчились розуміти школярі. Працювали вони із програмою "Кахут" та використовували мобільні телефони:

"Зараз діти досить-таки медіазалежні, вони часто отримують інформацію з інтернету за допомогою різних гаджетів. Тому для мене було дивиною, що більшість тієї інформації, яку я надавала раніше їм, вони вже були з нею знайомі. Трішечки опрацювали правила, де фейк, де достовірна інформація, до кого можна звернутися, якщо не можеш цього сам зробити. Це те, чого вони ще не знали, але будемо вчитися цьому", — розповіла вчителька початкових класів Олена Середенко.

Суспільне Черкаси

Урок медіаграмотності – інтегрований, тобто об’єднує у собі досвід двох педагогів, сказала вчителька інформатики Вікторія Харченко. За словами вчительки, під час підготовки враховували вікові особливості дітей та їхні знання:

"Діти зараз без гаджетів не уявляють свого життя. Вони дуже багато відвідують соціальних мереж, просто новини відслідковують, тому вони повинні навчитися правильно відбирати, де правдива інформація, а де, наприклад, фейкова, де треба перевірити інформацію".

Суспільне Черкаси

Вперше дізналася про те, як навчитися розрізняти неправдиву інформацію, розповіла другокласниця Аріна Бибик:

"У нас був урок медіаграмотності і ми працювали на телефоні. Ми сьогодні говорили і вивчали про судження, факт і неправдивість".

Урок медіаграмотності став продовженням Дня єдності, розповіла директорка загальноосвітньої школи №26 Галина Титаренко. За її словами, такі уроки навчають дітей критичному мисленню та розумінню, як відокремлювати факти від коментарів:

"Для нас проведення таких кроків не є новим, тому що наша школа є учасником Міжнародного проєкту «Вивчай і розрізняй». Відповідно до цього проєкту наші вчителі проходили навчання, ми ще з 2019 року працюємо над ним. Тому наші вчителі, які вже знайомі з цим проєктом, вчора надали інформацію для того, щоб сьогодні ми могли провести такий урок".

Суспільне Черкаси

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