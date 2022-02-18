На Черкащині майже 700 школярів хворі на COVID-19

Станом на 18 лютого в області на COVID-19 хворіють майже 700 школярів. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова.

За словами посадовиці, із закладів дошкільної освіти, яких в області 410, наразі у звичному режимі працюють 391.

Суспільне: Черкаси

"Із 493 шкіл області 378 працюють у звичному режимі, що становить 76% від їх загальної кількості. На коронавірус наразі хворіють 698 учнів та 390 працівників закладів освіти. На дистанційній формі навчання через COVID-19 перебувають 52 заклади освіти", — розповіла вона.

Ще 63 заклади перебувають на "дистанційці" через захворюваність на грип та ГРВІ, повідомила посадовиця.

Щодо закладів вищої освіти, один станом на 18 лютого працює у звичному режимі, 5 — на дистанційній формі, 2 — на змішаній.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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