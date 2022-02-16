Майже сім тисяч підлітків Черкащини віком від 14 до 18 років вакциновані від коронавірусу. Із 7 лютого їм почали нараховувати тисячу гривень за повний курс щеплення проти COVID-19 за програмою "єПідтримка", розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова.

Чотирнадцятирічна черкащанка Катерина Розсоха подала заявку на отримання коштів за програмою "єПідтримка", нині очікує на нарахування коштів. Дев’ятикласниця захоплюється читанням готичних трилерів. Розповіла, що планує витратити тисячу гривень на придбання книг та відвідання кінотеатру.

Суспільне Черкаси Катерина Розсоха

"Я вакцинувалася другою дозою в першу неділю грудня, а заявку подали на отримання тисячі гривень півтора тижня тому. Ми з мамою обговорили, на що я витрачу свою тисячу. Я хочу придбати декілька книг, а на решту коштів піти з друзями в кінотеатр", – розповіла Катерина.

За словами дівчини, подруги теж вирішили витратити свої кошти за вакцинацію на придбання книг.

"У мене є дві однокласниці, то вони також хочуть витрати свою тисячу на книги. Вони люблять читати і купують велику кількість книжок", – сказала дівчина.

Катерина сама вирішила, куди витратити кошти з "єПідтримки". Також її рішенням було щеплюватися від коронавірусу. Батьки підтримали дівчину.

"Мама не проти, щоб я витратила частину коштів на книги, частину – на кінотеатр", – пояснила дев’ятикласниця.

Підлітки з 14 років без згоди батьків самостійно приймають рішення щодо вакцинації, пояснила заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова.

Суспільне Черкаси Заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова

"На сьогодні в Черкаській області вакциновані від коронавірусної хвороби 6815 дітей. Вакцинація проводиться вакциною Pfizer, двічі вакцинуємо з інтервалом у 28 днів. Діти до 12 років мають отримати дозвіл батьків чи опікунів, діти після 14 років без згоди батьків самостійно приймають рішення щодо вакцинації", – розповіла заступниця голови.

Продавець книжкового магазину Володимир Саприкін повідомив, що підлітки частіше почали купувати книги з початку лютого. Вони витрачають як свою тисячу гривень, так і "батьківську".

Суспільне Черкаси Продавець книжкового магазину Володимир Саприкін

"У дітей з’явилася можливість самостійно використовувати кошти з "єПідтримки". Збільшилась кількість дітей, які купують книги, але точно сказати ми не можемо, бо не ведемо такої статистики",– прокоментував продавець.

Він сказав, що діти та раніше користувалися картками бабусь-дідусів для придбання книг.

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