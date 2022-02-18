Здобути командну майстерність та втриматися в середині таблиці за результатами сезону — такі основні задачі наразі ставить перед гравцями чернігівської "Десни" президент клубу Володимир Левін. Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, він поки не буде ставити амбітні задачі та говорити про вихід у єврокубки, бо розуміє, що футболістам психологічно важко в таких умовах. А на зборах в Туреччині, на його думку, гравці перш за все, мають "здобути командну майстерність".

"Як на мене, то вони, перш за все, мають зігратися та здобути ту саму командну майстерність, а не лише індивідуальну. Вважаю, що наш висококваліфікований головний тренер зможе в Туреччині награти боєздатну команду", — зазначає президент ФК "Десна".

Він також додав, що головна задача для футбольного клубу – це втриматися в середині таблиці за результатами сезону.

Повне інтерв'ю з Володимиром Левіним читайте за посиланням.

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