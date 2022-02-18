З ЛКП "Лев" почали звільнятися працівники. Зокрема, лише цього тижня звідти звільнився керівник та три ветеринари. Також про свій намір звільнитися заявила ще частина працівників. Волонтери, які займаються безпритульними тваринами, і багато років співпрацюють з підприємством, хвилюються, що через це підприємство, не зможе працювати. Чому звільняються працівники, дізнавалося Суспільне.

У ЛКП "Лев" опікуються безпритульними собаками і котами. Зокрема відловлюють їх, стерилізують, вакцинують і прилаштовують. Також там працює комунальна ветклініка. Зараз на підприємстві є більше 40 собак та більше 10 котів. Цього тижня з ЛКП "Лев" почали звільнятися працівники. Серед них ветеринарка-терапевт Олена Дивак.

"Наразі троє, включаючи мене, вже не працюють. Ще в одного працівника сьогодні останній день робочий. Наскільки мені відомо, до березня, до середини максимум, піде більшість колективу – це 15 людей ветеринарного персоналу", — каже Олена Дивак.

Основною причиною такого звільнення Олена Дивак називає затягування з призначенням Андрія Пінчука директором цього підприємства. У результаті з підприємства пішов і Андрій Пінчук, і частина працівників.

"Андрій Пінчук був в.о. директором протягом двох років – це не є нормально і навколо призначення його директором була така невизначеність постійно", — додає ветеринарка-терапевт.

Суспільне Львів Ветеринарка терапевт Олена Дивак

Наталія Кузнєцова — голова Львівського товариства захисту тварин та керівниця притулку "Милосердя", яке зараз опікується трьома сотнями безпритульних собак. Жінка багато років співпрацює з ЛКП Лев. Тут волонтерка часто лікує своїх підопічних тварин.

"Сумна ситуація склалася, тому що ідуть практично всі лікарі, фельдшери і нам дуже сумно, тому що всіх тварин притулку, тварин, яких нам привозили хворих, ми лікували на базі ЛКП "Лев" і що нам робити зараз, ми не знаємо. Цінова політика і відношення лікарів до наших тварин було чудове, тому ми в розпачі", — каже львів'янка.

Волонтерка Рома Самокіш каже, хвилюється, що підприємство можуть через це закрити:

"Мій острах в тому, що, не дай Боже, це підприємство закрилося б. Тоді Львів просто потоне у собаках. Тому що потік собак іде частково на притулок, частково іде сюди і таким чином є відлов, стерилізація і прилаштування. У випадку, якщо це все припиниться, то ми просто потонемо у валі собак".

Суспільне Львів ЛКП "Лев"

У мерії заспокоюють – підприємство працює. Зараз у ЛКП "Лев" є виконувач обов’язків. Невдовзі обіцяють призначити нового керівника.

"На будь-якій успішній установі, підприємстві відбувається рух кадрів, в тому числі ключових кадрів тому до цього треба ставитися нормально. Я впевнений в тому, що ми збережемо ті успішні практики, які реалізовані на ЛКП "ЛЕВ". Це в своїй сфері найбільш успішне підприємство України. Зараз ведуться консультації з різними кандидатами і невдовзі підприємство отримає нового керівника і все там буде гаразд", — каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Суспільне Львів ЛКП "Лев"

Волонтерка Наталія Кузнєцова також написала звернення у мерію, аби вирішили ситуацію, яка склалася на комунальному підприємстві.

Читайте також: У львівських бібліотеках збирають допомогу для безпритульних тварин

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону