У львівських бібліотеках збирають допомогу для безпритульних тварин

"Збір для звір" – акцію із такою назвою організували в бібліотеках Львівської громади. Там збирають одяг, їжу та ліки для безпритульних тварин. Потім передадуть це комунальному підприємству "Лев" та притулкам для тварин. Про це Суспільному розповіла заступниця директора централізованої бібліотечної системи для дорослих Катерина Алексєєнко.

Такий збір проводять вже втретє. Загалом необхідні безпритульним тваринам речі можна приносити до тридцяти бібліотек Львівської громади.

"Користувачі до нас можуть приходити, брати книгу і приносити нам речі для тварин – це і їжа, і якісь підстилки, різні ганчірки, повідки, ліки. Наразі ми домовилися з ЛКП "Лев" – вони три роки з нами в цій акції і будемо дивитися на те, що нам принесуть. Якщо це буде не тільки для песиків і котиків, то в місті Львові є ще інші притулки, є "Домівка врятованих тварин", є такі маленькі локальні підтримки волонтерів", – пояснює Катерина Алєксєєнко.

У комунальному підприємстві "Лев" кажуть, що найбільше потрібні витратні матеріали.

"Це, наприклад, попони післяопераційні, пеленки. Також небайдужі люди приносять дуже часто корми, такі корми ми передаємо волонтерам, які вже,безпосередньо, годують котиків і собачок на вулиці", – розповідає директор комунального підприємства Андрій Пінчук.

Триватиме акція у львівських бібліотеках до кінця лютого.

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