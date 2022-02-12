У ДТП на Черкащині отримав травми 19-річний чоловік

У аварії неподалік Черкас травмувався 19-річний чоловік, його шпиталізували. Про це Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі у напрямку Золотоноші.

Диспетчеру "екстренки" повідомили, що за дамбою зіштовхнулися два автомобілі. Від зіткнення автомобіль ВАЗ розвернуло у зворотньому напрямку, а авто Renault злетіло в кювет.

"На місці працювали дві бригади медиків. Водії обох автомобілів від огляду та допомоги медиків відмовились. Один з них пояснив, що його засліпило світло фар зустрічної машини", — розповіла Ірина Назарок.

Пасажира автомобіля ВАЗ, 19-річного хлопця, медики, з її слів, доправили до Золотоніської багатопрофільної лікарні зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм голови.

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