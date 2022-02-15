ДТП в Черкасах: зіштовхнулися дві автівки, жінка отримала травми

У дорожньо-транспортній пригоді в Черкасах отримала травми жінка. Про це Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
За словами речниці, аварія сталася 15 лютого близько 8 години ранку на перехресті вулиць Благовісна та Іллєнка. Зіштовхнулися дві автівки.
З її слів, у ДТП отримала травми 51-річна жінка.
"Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломом ключиці та забійну рану носа", — розповіла Ірина Назарок.
Жінку доправили до Третьої черкаської міської лікарні.
Обставини аварії з'ясовує поліція.
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