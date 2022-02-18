Meta Цукерберга вилетіла з переліку десяти найдорожчих компаній світу

Корпорація Meta засновника Facebook Марка Цукерберга вибула зі списку десяти найдорожчих компаній світу через стрімку втрату капіталізації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, протягом пів року Meta втратила 513 мільярдів доларів капіталізації. Відтак станом на 17 лютого її ринкова вартість складає 565 мільярдів доларів у порівнянні із понад трильйоном у червні 2021-го.

Донедавна Meta посідала шосте місце у топі, однак 17 лютого опинилася на 11-й позиції. Її місце у переліку посіла компанія Ілона Маска Tesla.

Перше місце у переліку найдорожчих компаній нині посідає Apple із капіталізацією 2,8 трильйона доларів, на другому місці Microsoft із 2,2 трильйона. На третьому місці опинилась саудівська нафтова компанія Aramco із 2 трильйонами доларів.

Також у топ-10 входять Alphabet, Amazon, Nvidia та холдинг Уоррена Баффета Bershire Hathaway.

Що відомо

На відкритті торгів у США 3 лютого вартість акцій компанії Meta стрімко знизилась на тлі фінансової звітності, що розчарувала інвесторів. Акції компанії здешевшали на 26%, що становить близько 200 мільярдів доларів.

28 жовтня 2021 року компанія Facebook повідомила, що змінює назву на Meta. Назви соцмереж Facebook, Instagram та месенджеру WhatsApp не змінили.

4 жовтня стався глобальний збій у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp. Протягом 6 годин соцмережі не були доступні у всьому світі. Це стало одним з найбільших потрясінь в історії компанії. Минулий такий збій стався у 2019 році та тривав близько години.

Корпорація Meta оголосила про запуск сервісу StopNCII.org для боротьби з розповсюдженням інтимних фото та відео без згоди.

Прокуратура штату Огайо (США) позивається до Meta за приховування інформації про шкоду Facebook для дітей. Судовий позов спрямований на отримання відшкодування у розмірі 100 мільярдів доларів.

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