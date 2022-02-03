Мінус 26%. Акції компанії Цукерберга Meta стрімко впали у ціні

На відкритті торгів у США 3 лютого вартість акцій компанії Meta (материнська компанія, до якої входить соцмережа Facebook) стрімко знизилась на тлі фінансової звітності, що розчарувала інвесторів.

Як повідомляє Financial Times, акції компанії здешевшали на 26%, що становить близько 200 мільярдів доларів.

Причиною такої реакції інвесторів стала публікація Meta своїх результатів за четвертий квартал минулого фінансового року. Окрім того, сповільнилось зростання кількості користувачів соцмережі.

"Хоча продажі компанії виконали ринкові очікування і досягли 33,7 мільярда доларів, Meta не змогла виправдати прогнози дохідності та кількості активних користувачів" — зазначається у повідомленні.

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За наявними даними, Meta сподівалась заробити 11 мільярдів доларів, натомість отримавши лише 10,3 мільярда.

Окрім того, компанія вперше повідомила про скорочення кількості денних активних користувачів. Цей показник знизився на 10 мільйонів — із 1,93 до 1,929 мільярда людей, а загальна аудиторія зупинилась на показнику 2,95 мільярда користувачів.

Як зазначає видання, одним із пояснень такої динаміки є втрата Facebook молодшої частини аудиторії, яка надає перевагу іншим соцмережам – зокрема, TikTok.

Що відомо

28 жовтня 2021 року компанія Facebook повідомила, що змінює назву на Meta. Назви соцмереж Facebook, Instagram та месенджеру WhatsApp не змінили.

4 жовтня стався глобальний збій у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp. Протягом 6 годин соцмережі не були доступні у всьому світі. Це стало одним з найбільших потрясінь в історії компанії. Минулий такий збій стався у 2019 році та тривав близько години.

Корпорація Meta оголосила про запуск сервісу StopNCII.org для боротьби з розповсюдженням інтимних фото та відео без згоди.

Прокуратура штату Огайо (США) позивається до Meta за приховування інформації про шкоду Facebook для дітей. Судовий позов спрямований на отримання відшкодування у розмірі 100 мільярдів доларів.

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