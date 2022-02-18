Тернопільський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції – усіх 6 львівських поліцейських, яких обвинувачували в насильстві над чоловіком, виправдали.

Про це повідомив суддя Василь Сарновський.

Нагадаємо, поліцейським присудили по 8 років позбавлення волі через те, що в 2018-му році, коли вони перевіряли гральний заклад Львова, один із відвідувачів ковтнув пакетик з наркотиками та помер.

Матір загиблого Наталія Клим розповіла, подаватиме касацію до Верховного суду.

Що відомо