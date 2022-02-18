Прийшли підтримати обвинувачених: під Тернопільським судом зібралися поліцейські

У Тернопільському апеляційному суді розглядають справу львівських патрульних, яких обвинувачують в насильстві над чоловіком. Перед засіданням тут зібралися 60 поліцейських з різних підрозділів 9 областей України.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

Нагадаємо, поліцейським присудили по 8 років позбавлення волі через те, що в 2018-му році, коли вони перевіряли гральний заклад Львова, один із відвідувачів ковтнув пакетик з наркотиками та помер.

Справу розглядали більше двох років, а торік, третього серпня, Галицький районний суд Львова визнав патрульних винними. Їх засудили до 8 років ув'язнення. Поліцейські та мати загиблого подали апеляції. Правоохоронці хочуть, щоб поліцейських виправдали. Мати загиблого – щоб патрульним присудили по 10 років ув’язнення.

Як повідомив суддя Василь Сарновський, Тернопільський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції – усіх 6 львівських поліцейських, яких обвинувачували в насильстві над чоловіком, виправдали. Матір загиблого Наталія Клим розповіла, подаватиме касацію до Верховного суду.

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