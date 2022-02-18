На Івано-Франківщині на 72% укомплектували батальйон територіальної оборони Коломийського району. Про це Суспільному повідомив начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Коломийського району Роман Плитус.

Батальйон почали формувати з 1 січня 2022 року. Станом на 18 лютого у нього записалися 32 людини.

"Штатна чисельність нашого батальйону — 45 людей: 23 офіцери та 22 сержанти й солдати. Зараз частина укомплектована на 72%. Ми прийняли 14 з 25 офіцерів, 11 з 15 сержантів і сім із семи солдатів", — розповів Роман Плитус.

Батальйон територіальної оборони Коломийщини дислокується у Гвіздецькій територіальній громаді.

"Ми вже облаштовуємо приміщення колишньої школи-інтернату. Прекрасне приміщення, скрізь — пластикові вікна. У кабінетах ще потрібно зробити косметичний ремонт", — розповів Роман Плитус.

З його слів, люди, які вступили до лав батальйону територіальної оборони, матимуть заняття з вогневої, медичної і тактичної підготовки.

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