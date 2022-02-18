У Львові розпочали консультувати та оперувати дітей із вадами кистей

Львівські медики розпочинають новий етап розвитку дитячої мікрохірургії кисті. За три дні вони проконсультували 15 пацієнтів із вродженими вадами кисті, ліктів, післяопераційними та післяопіковими деформаціями і ДЦП та прооперували 5-річну дитину із деформованим великим пальцем.

Про це розповіли у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

У дитячій лікарні прооперували 5-річну Владиславу. Дівчинка народилася з шістьма пальцями на руці та деформованим великим пальцем. Зайвий палець Владиславі видалили одразу після народження, а із деформованим великим пальцем дівчинка прожила п'ять років. Крім цього палець перестав рости.

"Він (палець, — ред.) її й не болить, і функціонує, але він не випрямляється. Далі вона іде до школи і їй буде дуже незручно тримати ручку і писати", — каже мама Владислави Оксана Шума.

Оперували дитину львівські медики спільно із лікаркою-хірургом із Харкова, яка спеціалізується на вроджених вадах рук у дітей. Ірина Гарбузяк щороку оперує близько 150 дітей із такими вадами.

"Я думаю, що через п'ять тижнів, чотири тижні з моменту операції дівчинка буде в гіпсовій пов’язці й далі, після зняття гіпсової пов’язки, максимально швидко почне реабілітацію. За тиждень-два вона повернеться до свого нормального життя", — каже лікарка-хірург Ірина Гарбузняк.

За словами медиків, в Україні щороку із 500 новонароджених, одна дитина народжується із вадами рук.

"Ми розпочали перший проєкт, щоби проводити спільні консультації та оперативні втручання в дитячій лікарні Першого територіального об’єднання. В Україні це не є надто часта патологія, але якщо вона існує, батьки шукають допомогу в закордонних клініках. Це є нагода для батьків з дітьми, які мають ці аномалії, отримати консультацію і допомогу в хірургічному лікуванні", — каже керівник дитячої хірургії дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Андрій Дворакевич.

За три дні медики проконсультували 15 пацієнтів із вродженими вадами кисті, ліктів, післяопераційними та після опіковими деформаціями та ДЦП. Наступного місяця у Львові мають прооперувати ще п'ять дітей.

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