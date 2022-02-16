У Львові прооперували жінку, яка три місяці ходила зі зламаним хребтом

Львівські хірурги прооперували жінку, яка через неправильний діагноз три місяці жила з переломом хребта. Після реабілітації вона зможе вільно рухатись. Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Три місяці тому 67-річна Людмила впала з драбини та вдарилася спиною. Це сталося за кордоном. Місцеві лікарі зробили рентген, проте перелому не побачили, натомість діагностували у жінки сильний забій спини. З часом біль не стихав, тому Людмила була змушена вживати знеболювальні.

"Я вдома лежала. Тільки з паличкою могла ходити. Думала, що пройде. Все боліло, хребет так болів, що завивати хотілось. Не знаю, звідки в мене те терпіння взялось. Вживала знеболювальні, робила уколи. Поїхали з чоловіком до лікаря, а він сказав, що в будь-який момент я можу перестати ходити та сидіти, тільки буду лежача, каліка на все життя і будуть страшні болі", — каже Людмила Кузнєцова.

За словами завідуючого відділення нейрохірургії 8-ї лікарні Остапа Грищука, уламки від кістки були за кілька міліметрів від хребетного каналу. Якби вони його перетиснули, жінка втратила б чутливість ніг. Тому Людмилу терміново направили на операцію.

Операцію провели нейрохірурги 8-ї лікарні та Лікарні швидкої допомоги. Через остеопороз встановити металічну конструкцію для підтримки хребта було вкрай важко. Тому медики використали інший метод:

"В пацієнтки був застарілий перелом поперекового хребця, а також був встановлений остеопороз. Встановлення металоконструкцій у таких випадках пов'язане із додатковим ризиком, тому використовувалися медичні гвинти, які закріпили спеціальним кістковим цементом", — каже нейрохірург Лікарні швидкої допомоги Андрій Нетлюх.

За словами медиків, операція пройшла успішно. Попереду в жінки ще три місяці реабілітації. Після цього вона зможе самостійно ходити.

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