17 лютого у Господарському суді Одеси відбулось перше засідання щодо припинення будівництва житлового комплексу на Лідерсовському бульварі в Одесі. Позов подали представники Одеської обласної прокуратури та працівники Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради. Про це сказав журналіст Суспільного, який був у суді.

Засідання тривало 10 хвилин. Прокуратура вимагала скасувати містобудівні умови для забудовника ТОВ "Лідер-парк" та визнати зведення ЖК "Лідерсовський" незаконним.

"Коротко зазначу, що прокуратура звертається до суду з метою захисту речового права, права територіальної громади в особі Одеської міської ради на ділянку землі, яку було передано відповідачам у користування і, яка забудовується з порушеннями умов оренди", − сказала прокурорка Ольга Стоянова.

Відповідачі зі сторони ТОВ "Лідер-парк" до зали суду не з’явилися. Через це розгляд справи перенесли на 9 березня.

Станом на 15 годину 17 лютого на будівництві робітників не було. Охоронець, який був на місці, від коментарів відмовився.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Ми працюємо неподалік будівництва, воно заважає роботі дуже сильно, шум. Тенісний корт був на багато краще ніж будинок. Ну у когось буде новий дім, рада за них. Це незаконно, але я розумію, що особисто я на це ніяк не вплину", − розповіла Ганна Колініченко, яка працює поруч з будівництвом.

"В цьому районі потрібен спортивний об’єкт. Не вірю я в те, що ані прокуратура, ані суспільство власників цього місця не посуне. Поняття справедливості в юридичному сенсі та в законодавчому в нас немає", − вважає місцева мешканка Ольга Пугачова.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті забудовника, на Лідерсовському бульварі, 7 та 9 планують звести семиповерховий житловий комплекс на 216 квартир.

ТОВ "Лідер-парк"

ТОВ "Лідер-парк"

Вчора, 16 лютого, у пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили про те, що на ділянці Лідерсовського бульвару повинні розташовуватися об'єкти фізичної культури та спорту. Раніше на місці будівництва були тенісні корти. Також ділянка розміщена в межах ландшафтно-рекреаційної території, в зоні установ стаціонарної рекреації та межах водоохоронної зони моря і лиманів.

З 20 вересня 2021 року на недобудову Київський районний суд Одеси наклав арешт. Там заборонені будь-які будівельні роботи. Представники прокуратури скерували до суду звинувачення відносно дій інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Наразі кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментарі від представників забудовника.

Що відомо

Земельну ділянку за адресою м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 9, передали в оренду ТОВ "Лідер-Парк" у жовтні 2019 терміном на 20 років для реконструкції та подальшої експлуатації. Були затверджені умови та обмеження для будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги й реабілітаційним центром.

Управління ДАБК Одеської міської ради мало вчиняти дії для захисту інтересів держави у суді, але жодних позовів не направило. Управління також мало створити архітектурну комісію, яка б здійснювала контроль за будівництвом.

У травні 2021 року Одеський окружний адміністративний суд тимчасово заборонив будь-які будівельні роботи на земельних ділянках за адресою Лідерсовський бульвар, 7 та 9.

У грудні 2021 року будівництво тривало попри заборону суду.

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