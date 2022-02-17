Мер Одеси запропонував накрити банером руїни на Деволанівському узвозі

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував накрити банерами руїни на Деволанівському узвозі. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Міський голова зазначив, що зруйновані будівлі не перебувають у комунальній власності, тому місто розпоряджатися ними не може.

"Це приватна власність. Викуплені будинки, викуплені приміщення. Чому не ведеться робота? Тому що забудовник, звичайно, хоче вище. Ми вважаємо, що в історичній частині міста потрібно обмежувати, особливо в такій щільній забудові, висотність", – розповів Геннадій Труханов.

Наразі, за даними міськради, на узвозі завершили підземну частину робіт. Зокрема, відновили зливовий колектор, змонтували ділянку магістрального газопроводу. На проїжджій частині облаштовують бетонну основу дорожнього полотна під бруківку.

Одеська міська рада Деволанівській узвіз в Одесі у лютому 2022 року

Одеська міська рада Ремонт Деволанівського узвозу у лютому 2022 року

Одеська міська рада Руїни на Деволанівському узвізі в Одесу у лютому 2022 року

Що відомо

У червні управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосили тендер на проведення ремонту та реставрації Деволанівського узвозу на суму понад 196 мільйонів гривень.

На місці покинутої будівлі на Деволанівському узвозі, яка частково обвалилася 3 лютого 2021 року, планують звести торговельний центр. Ескізний проєкт майбутнього ТЦ опублікували на сайті містобудівного моніторингу Одеської міськради.

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