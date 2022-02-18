Через навчання у Чорному морі Україні було важко постачати вугілля – Галущенко

Через військові навчання у Чорному морі, організовані Росією, були перекриті водні шлях до українських портів. Водночас цими днями в України прибув корабель зі 160 тисячами тон вугілля – ритмічне постачання відновилося.

Як передає кореспондентка Суспільного, про це на брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Стосовно вугілля, була складна ситуація у зв’язку з тим, що у Чорному морі відбуваються навчання Російської Федерації та перекриті відповідні водні шляхи до наших портів. Але, як ми бачимо, насправді, не зважаючи на це, у цю середу прибув великий корабель – 160 тисяч тонн вугілля для Центренерго", – повідомив міністр.

Це вугілля вже починають розвантажувати та доставлять в регіони, а ритмічне постачання джерел енергії уже відновилося.

"Корабель уже в порту, вже починає розвантаження відповідно, були знайдені можливості ритмічного постачання вугілля. У лютому очікують ще 4 судна і 6 суден з енергетичним вугіллям у березні. Відповідно, ми абсолютно спокійно і надійно пройдемо закінчення опалювального сезону", – додав Галущенко.

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