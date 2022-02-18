Фігуристки із Сум їдуть на турнір "Poltava Cup-2022"

18 лютого сумські фігуристки у Полтаві стартують у турнірі з фігурного катання "Poltava Cup-2022". На майданчику стадіону "Авангард" у Сумах 17 лютого відбулась генеральна прокатка програми. На ній побував Олександр Качанов.

Крістіні Гальченко 7 років. 2,6 з них вона займається фігурним катанням. У Полтаві виступатиме в одиночному розряді й у шоу-групі. За тренуванням спортсменки спостерігає її мама Юлія.

Суспільне Суми

Юлія Гальченко – мама фігуристки розповідає: "Вона його сама обрала. Їй дуже сподобалось. І вона завжди з радістю йде на тренування. Це дає їй позитивні емоції. Завжди на тренуванні вона їх отримує".

5 років вже займається фігурним катанням Емілія Каравай. За нею як мама і як тренер спостерігає Світлана Каравай. Як мама говорить – це дуже важко, як тренер – вірить у своїх вихованців.

Суспільне Суми

Світлана Каравай – мама фігуристки та тренерка ділиться: "Дуже багато зауважень, дуже погано. Зовсім нічого не вийшло. Сподіваюсь, завтра буде краще. Ми будемо брати участь у майже усіх категоріях і, сподіваємось, ми станемо переможцями".

До Полтави поїде делегація з 21 фігуриста. Вони виступатимуть у 15 категоріях у 7 вікових групах. Зокрема й у шоу-групах. Перед поїздкою до Полтави юні фігуристи отримали подарунки від Сумського відділення Національного Олімпійського комітету України.

Суспільне Суми

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