Басейн у сумському "Динамо" не працює майже рік: у чому причина

Басейн обласної організації ФСТ "Динамо" в Сумах не працює майже рік через фінансові труднощі. Про це в програмі "Українського радіо: Суми" розповів перший заступник голови організації Микола Шаховський.

За його словами, вони не мають можливості платити за тепло й електрику. Щоб покривати комунальні послуги у зимовий сезон — спорткомплекс, куди, окрім басейна входять ігрові зали, в яких тренуються юні індерхокеїстки, баскетболісти, тощо, — має заробляти близько 16 тисяч гривень на день. З огляду на пандемію виходить — 3-4 тисячі гривень.

Як повідомила пані Наталя, мама дівчинки, яка відвідувала секцію плавання, ціна дитячого абонементу з тренером обходилася 650 грн на місяць.

Підняти ж ціни, щоб заробляти більше, керівництво не вважає доцільним, тому що втратить відвідувачів, говорить Шаховський.

Як розповів заступник очільника області Олег Клименчуков, обласна рада у 2021 році виділила 1 млн 540 тисяч гривень для спорткомплексу. Однак цих грошей, плюс тих, які заробляє установа, не вистачає. За його словами, керівництво області буде звертатись до міського голови з проханням підтримати життєдіяльність спортивного комплексу з міського бюджету — за Всеукраїнською програмою допомоги розвитку плавання у обласному центрі. За словами Миколи Шаховського, такі програми успішно працюють у Полтаві, Житомирі та інших містах.

Як повідомила речниця міського голови Ольга Семениста, звернень від керівництва закладу до мера міста не було. Микола Шаховський стверджує, що в 2021 році звертався до Олександра Лисенка, але відповіді так і не отримав.

Автор — Борис Майоров

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