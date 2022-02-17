Пауерліфтер з Шостки став чемпіоном України серед юніорів

Чемпіонат України з пауерліфтингу завершився 17 лютого у Коломиї. "Золоту" медаль і звання чемпіона здобув пауерліфтер з Шостки Сумської області Марк Долженко. Про це повідомив його тренер Фелікс Колтаков.

У ваговій категорії до 105 кг серед юніорів він став кращим з результатом у триборстві 760 кг. Марк присів з вагою 300 кг, вижав від грудей 200 кг і у становій тязі підняв 260 кг.

За підсумками чемпіонату він виборов право представляти Україну на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Турнір відбудеться у травні в Чехії.

Також на церемонії нагородження Марку було вручено посвідчення та значок майстра спорту України з пауерліфтингу.

Долженко став другим представником Сумщини, який виборов медаль на чемпіонаті України. Раніше перше місце у чоловіків у ваговій категорії до 74 кг виборов Андрій Степанов.

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