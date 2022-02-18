У Сумах відбудеться чемпіонат України з кікбоксингу

У Сумах 19 лютого стартує чемпіонат України з кікбоксингу серед школярів і студентів. Прийматиме змагання молодіжний центр "Романтика".

18 лютого відбувається процедура зважування спортсменів. Змагатимутися учасники в різних розділах кікбоксингу: лайт-контакт, кік-лайт, пойнт-файтинг, К1, лоу-кік, фул-контакт. Заявки на змагання подали близько 600 спортсменів з різних регіонів країни. Крім юних, спортсменів змагатимуться і дорослі.

"Ми будемо проводити (в рамках цих змагань) матчеву зустріч Україна-Молдова, де хлопці будуть показувати свій рівень. Це по-перше. По-друге, вони обміняються досвідом і підготуються до чемпіонату Європи, який відбудеться в цьому році", — президентка федерації кікбоксингу України WAKO Ольга Павленко.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram