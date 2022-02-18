Один з найсильніших штормів за останні десятиріччя — "Юніс" — прийшов до Великої Британії. Мільйонам людей рекомендовано залишатися вдома та не виходити на вулицю.

Про це розповідає BBC.

У частинах Великої Британії — південній та східній Англії, а також південному Велсі — оголошено "червоний" рівень погодної небезпеки. Це означає, що через сильний вітер існує загроза життю людей. Сотні шкіл були зачинені, а транспортна система працює з перебоями. Через сильний вітер понад 50 тисяч будинків у південно-західній Англії та південному Велсі мають перебої з подачею електроенергії.

За даними BBC, шторм "Юніс" може бути найсильнішим за останні три десятиліття. За останній тиждень це вже другий шторм, який прийшов у Сполучене королівство. Раніше шторм "Дадлі" вже приніс пошкодження у районах Шотландії, північної Англії та Північної Ірландії. Тисячі будинків залишилися без електроенергії.

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