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На Сицилії сталося виверження вулкана Етна
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На Сицилії сталося виверження вулкана Етна

Максим Свєженцев
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На Сицилії сталося виверження вулкана Етна Фото: АР

На італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна. Стовп попелу піднявся на висоту 10 тисяч метрів.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Виверження сталося з південно-східного кратера.

На італійському південному острові Сицилія знову сталося виверження вулкана Етна.

Як повідомляє EuroWeeklyNews, попри виверження аеропорт Катанії працює та не потрапив під вплив виверження.

З 1980 року північно-східний кратер вулкану Етна вважався найвищим з сицилійських вулканів. Його висота 3324 метри. Етна є активним вулканом на східному узбережжі Сицилії, який розташовується неподалік міста Катанія. Це один з найбільш активних вулканів, який залишається у майже постійному стані активності.

Що відомо

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