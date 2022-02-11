На Сицилії сталося виверження вулкана Етна

На італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна. Стовп попелу піднявся на висоту 10 тисяч метрів.
Про це повідомляє Volcano Discovery.
Виверження сталося з південно-східного кратера.
На італійському південному острові Сицилія знову сталося виверження вулкана Етна.
Як повідомляє EuroWeeklyNews, попри виверження аеропорт Катанії працює та не потрапив під вплив виверження.
З 1980 року північно-східний кратер вулкану Етна вважався найвищим з сицилійських вулканів. Його висота 3324 метри. Етна є активним вулканом на східному узбережжі Сицилії, який розташовується неподалік міста Катанія. Це один з найбільш активних вулканів, який залишається у майже постійному стані активності.
Що відомо
- Уранці 15 січня у південній частині Тихого океану сталося потужне виверження підводного вулкана. Це виверження спровокувало землетруси магнітудою 5 – 5,8 та хвилі цунамі висотою до 4 метрів. Наслідки виверження були помітні в усьому світі – навіть в Україні.
- Влада тихоокеанської острівної країни Тонґа заявила про загрозу цунамі, викликану виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У зв'язку з цим з королівського палацу в столиці країни Нукуалофе вирішили евакуювати короля Тупоу VI.
- Наслідки потужного виверження підводного вулкана відчули в Антарктиді, на Алясці і навіть в Україні.
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