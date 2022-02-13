На одеському курорті за 32 млн реконструюють територію обласного ліцею

В селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району реконструюють територію ліцею Одеської обласної ради. На роботи виділили майже 32 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Департамент капітального будівництва Одеської ОДА оголосив тендер на реконструкцію будівель і споруд по вулиці Приморській, 186. Підряднику потрібно буде привести до ладу спортивний майданчик та упорядкувати територію школи.

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Біля закладу встановлять трибуни, спортивні тренажери, облаштують футбольне поле з новим покриттям та воротами. На такі роботи в Одеській ОДА виділили 31 881 349,40 грн. Ремонт першої черги потрібно буде завершити до 31 грудня 2023 року.

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