logo logo
У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФОТО
ВІЙНАСМЕРТЬРегіони

У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФОТО

Ірина Руденко
·
У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФОТО Дніпропетровська облдержадміністрація

У Дніпрі вшанували пам`ять захисників, що загинули під Дебальцевим взимку 2015 року. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На Алеї пам’яті поклали квіти до стел зі світлинами Героїв.

У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФотоДніпропетровська облдержадміністрація

До стел зі світлинами Героїв поклали квіти

Віддати шану прийшли представники влади, побратими воїнів, громадськість.

У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФотоДніпропетровська облдержадміністрація

Віддати шану загиблим прийшли побратими

"Завжди пам’ятатимемо про тих, хто віддав життя заради свободи та нашого майбутнього. Знаю багато сімей, у яких залишилися без батька маленькі діти, без чоловіка – дружини. Рани від втрат і досі не загоїлися", – сказав боєць оперативного командування "Схід" Роман Вовк.

У Дніпрі вшанували загиблих під Дебальцевим захисників. ФотоДніпропетровська облдержадміністрація

Боєць оперативного командування "Схід" Роман Вовк

За словами заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергія Карпенка, у боях під Дебальцевим загинули 33 воїни з Дніпропетровщини.

Читайте також

- Так званому "меру" окупованого Дебальцевого оголосили про підозру

- У Кропивницькому вшанували загиблих під Дебальцевим спецпризначенців

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди