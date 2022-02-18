У Дніпрі вшанували пам`ять захисників, що загинули під Дебальцевим взимку 2015 року. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На Алеї пам’яті поклали квіти до стел зі світлинами Героїв.

Дніпропетровська облдержадміністрація До стел зі світлинами Героїв поклали квіти

Віддати шану прийшли представники влади, побратими воїнів, громадськість.

Дніпропетровська облдержадміністрація Віддати шану загиблим прийшли побратими

"Завжди пам’ятатимемо про тих, хто віддав життя заради свободи та нашого майбутнього. Знаю багато сімей, у яких залишилися без батька маленькі діти, без чоловіка – дружини. Рани від втрат і досі не загоїлися", – сказав боєць оперативного командування "Схід" Роман Вовк.

Дніпропетровська облдержадміністрація Боєць оперативного командування "Схід" Роман Вовк

За словами заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергія Карпенка, у боях під Дебальцевим загинули 33 воїни з Дніпропетровщини.

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