На Львівщині 20-річний чоловік стріляв у мікроавтобус із пасажирами

На Львівщині 20-річний чоловік вистрелив з пневматичної зброї у мікроавтобус. У цей час в автомобілі було шість людей, ніхто не отримав поранень. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Інцидент трапився 18 лютого о третій годині ночі в селі Наконечне Яворівського району. Про те, що сталося правоохоронцям повідомив 37-річний мешканець Тернополя.
Куля потрапила у бокове скло автомобіля Mercedes-Benz Vito. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини, на момент вистрілу автомобіль не був у русі.
Правоохоронці встановили, що постріл здійснив 20-річний мешканець району. Він був нетверезим.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до семи років.
Чоловіка, який стріляв у мікроавтобус затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Читайте також: У Львові вшосте повідомили про замінування усіх шкіл міста
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону