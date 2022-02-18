На Львівщині 20-річний чоловік стріляв у мікроавтобус із пасажирами

На Львівщині 20-річний чоловік вистрелив з пневматичної зброї у мікроавтобус. У цей час в автомобілі було шість людей, ніхто не отримав поранень. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився 18 лютого о третій годині ночі в селі Наконечне Яворівського району. Про те, що сталося правоохоронцям повідомив 37-річний мешканець Тернополя.

Куля потрапила у бокове скло автомобіля Mercedes-Benz Vito. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини, на момент вистрілу автомобіль не був у русі.

Суспільне Львів Місце, куди потрапила куля

Правоохоронці встановили, що постріл здійснив 20-річний мешканець району. Він був нетверезим.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до семи років.

Чоловіка, який стріляв у мікроавтобус затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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