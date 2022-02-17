У Дніпропетровській ОДА презентували виставку "Почуття революції", яку присвятили Дню Героїв Небесної Сотні. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

На виставці – світлини, зроблені під час революції. Знімки професійні та любительські. Збирати їх допомагали громадські активісти, учасники подій.

Є й роботи журналіста Павла Маменка.

"Я декілька разів приїздив до Києва і фотографував. Це були потужні враження. Тому всі зроблені світлини мають для мене велике значення. Я часто їх переглядаю", – каже журналіст.

В експозиції представлені також картини художника Станіслава Брунса. Одна присвячена загиблому на Майдані, Герою України Сергію Нігояну. Друга – "гарячим" подіям, які митець бачив на власні очі.

Дніпропетровська облдержадміністрація Одна з картин Станіслава Брунса, присвячена загиблому на Майдані Сергію Нігояну

"Мої картини – про людей, які вболівали за Україну. Пройти повз них було неможливо", – поділився Станіслав Брунс. Також серед експонатів виставки можна побачити і речі протестувальників. Зокрема, каски та саморобні бронежилети.

Дніпропетровська облдержадміністрація На виставці представлені речі учасників Революції Гідності

Виставка діятиме протягом двох тижнів. Переглянути експозицію можна за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 1, на першому поверсі у холі облдержадміністрації.

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