У Дніпропетровській ОДА презентували виставку "Почуття революції", яку присвятили Дню Героїв Небесної Сотні. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.
На виставці – світлини, зроблені під час революції. Знімки професійні та любительські. Збирати їх допомагали громадські активісти, учасники подій.
Є й роботи журналіста Павла Маменка.
"Я декілька разів приїздив до Києва і фотографував. Це були потужні враження. Тому всі зроблені світлини мають для мене велике значення. Я часто їх переглядаю", – каже журналіст.
В експозиції представлені також картини художника Станіслава Брунса. Одна присвячена загиблому на Майдані, Герою України Сергію Нігояну. Друга – "гарячим" подіям, які митець бачив на власні очі.
"Мої картини – про людей, які вболівали за Україну. Пройти повз них було неможливо", – поділився Станіслав Брунс. Також серед експонатів виставки можна побачити і речі протестувальників. Зокрема, каски та саморобні бронежилети.
Виставка діятиме протягом двох тижнів. Переглянути експозицію можна за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 1, на першому поверсі у холі облдержадміністрації.