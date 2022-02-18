За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 804 особи

1 804 особи щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 519 людей, другою дозою – 723, бустерною – 557. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 753 787 осіб.

В Україні за добу вакцинували 65 089 людей проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686, додаткову дозу отримали 488 осіб, бустерну дозу – 19 119. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483, дві дози – 15 071 517 людей, додаткову дозу – 25 841 особа, бустерну дозу – 636 201. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

Що відомо: