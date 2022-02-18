У Дніпрі надзвичайники провели тактико-спеціальні навчання щодо гасіння умовної пожежі в офісному приміщенні в ТОВ "Славутич". Про це кореспондентка Суспільного повідомила з місця події.

Працівників та відвідувачів вивели на вулицю. До навчань залучили екстрені служби міста.

Суспільне Дніпро До навчань залучили працівників екстрених служб міста

"На даних тактико-спеціальних навчаннях відпрацювали практичне питання стосовно виведення та евакуації всіх людей, які знаходилися в даній будівлі. Також відпрацювали умовну пожежу на третьому поверсі, загальною площею 30 кв.м. та сильним задимленням приміщення. Умовно врятували трьох людей, які лишилися на даху будівлі, та двох, які втратили свідомість у приміщенні внаслідок отруєння продуктами горіння", - розповів начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

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