8 лютого рятувальники та патрульні Дніпра провели навчання для учнів третього класу Навчально-виховного комплексу №12. Про що розповідали дітям та вчителям, дізнавались кореспонденти Суспільного.

Представники рятувальної служби розповіли школярам, як правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, при пожежі або на льоду в зимовий період. Також розказали куди дзвонити, аби викликати службу порятунку.

Суспільне Дніпро Школярів вчили, як евакуюватися у разі пожежи

Представники поліції нагадали дітям про правила дорожнього руху та провели інструктаж, як діяти у разі замінування будівлі.

Суспільне Дніпро Представники поліції проводять інструктаж

Дорослим працівникам закладу провели лекцію, як збирати тривожну валізу.

"Тривожна валіза – це спеціально обладнана валіза з переліком необхідних документів першої необхідності. В деяких випадках, з предметами медичного призначення для надання першої медичної допомоги", - говорить начальник відділу планування заходів цивільного захисту головного управління ДСНС області Михайло Ішичкін.

Заступник директора закладу Володимир Ревенко каже: тренінг стане у нагоді не тільки дітям, але і вчителям. Чоловік додає: власними силами подібні заходи проводять у закладі мінімум раз на рік із повною евакуацією.

Пресофіцерка рятувальників області Євгенія Дудка зазначає: такі заходи проводять в усіх школах області.

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