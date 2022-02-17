Сумські альпіністи планують сходження на Еверест

Двоє сумських альпіністів планують сходження на Еверест, повідомляють у пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

Керівником групи буде заслужений майстер спорту з альпінізму, "сніговий барс" Володимир Рошко. Другий учасник — альпініст Олександр Сумцов.

Спортсмени розповіли, що їхня експедиція триватиме майже два місяці. 7 квітня вони збираються летіти в Непал, 1 червня — повернутися додому. Саме сходження на Еверест планують з 10 до 30 травня.

"Вперше в історії України і вперше в історії Сумщини регіональна експедиція підніметься на найвищу точку нашої планети, де підніме Прапор України та прапор Сумської області", — зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Буде можливість слідкувати за ходом цієї експедиції, зазначила радниця голови Сумської облдержадміністрації Альона Бояринова. Це можна буде робити в соцмережах: телеграм, інстаграм та фейсбук.

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