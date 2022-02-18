Зелені насадження та велодоріжки. Столична влада планує ремонт Хрещатика

У березні 2022 року у Києві розпочнеться капітальний ремонт Хрещатика, в межах якого планується замінити асфальтове покриття проїжджої частини й покриття тротуарів, облаштувати велодоріжки, висадити нові дерева та відремонтувати пішохідні переходи.

Про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на "Київавтодор".

"Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вулиці Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня", — розповів в.о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.

За його словами, в межах ремонту планується замінити асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів із його заміною на гранітне мощення, облаштувати велодоріжки та відремонтувати систему зливової каналізації.

Окрім того, на Хрещатику має з’явитись більше озеленення. Зокрема, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Також планується виконати капітальний ремонт підземних пішохідних переходів й облаштувати наземні пішохідні переходи.

За словами Федоренка, ремонт не вимагатиме перекриття всієї вулиці.

"Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська). Схеми об’їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА і "Київавтодру" згодом", – додав Олександр Федоренко.

Як зазначили в КМДА, повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатика планують восени.

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