Нацгвардія взяла під охорону Київську ГЕС

Підрозділи Національної гвардії почали охороняти Київську гідроелектростанцію для захисту від ймовірних атак диверсантів.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Нацполіції взяли під посилену охорону Київську ГЕС", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, основним їхнім завданням є надійний захист об’єкту від диверсійних груп противника задля проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.

"Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої Президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – зазначив заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда.

Відтак правоохоронці, які охороняють гідроелектростанцію, проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб й транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

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