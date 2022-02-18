На Буковині взяли під варту пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні підлітків

На Вижниччині 62-річного чоловіка підозрюють у тому, що він посеред вулиці показував двом неповнолітнім дівчатам статевий орган. Його затримали та обрали запобіжний захід.

Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

Чоловіка утримують під вартою із можливістю внести застави 62 тисячі гривень. Йому вручили підозру. Санкція статті, за якою затримали чоловіка, передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років ув'язнення.

Психолог Василь Галябар у коментарі Суспільному розповідав, як діяти батькам якщо їхня дитина зустрілась з ексгібіціоністом. Він радить вислухати дитину й акцентувати на тому, що це – проблема тієї людини, яка це робить, але жодним чином не провина дитини.

Він сказав, що діти швидко забувають про інцидент, якщо не мають почуття провини. Воно може виникнути після слів батьків щодо того, якими дорогами ходить дитина, чому опинилась у тому місці тощо.

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