У Здолбунові на Рівненщині 13-річна школярка на вокзалі зустріла ексгібіціоніста. Поліція за фактом розбещення неповнолітньої відкрила кримінальне провадження і шукає підозрюваного.

Рівненський практикуючий психолог Василь Галябар розповів Суспільному, які причини розладу є у тих, хто показує свої геніталії дітям та як допомогти дитині пережити стрес після зустрічі з ними.

Хто такі ексгібіціоністи

Рівненський психолог Василь Галябар пояснює: у Здолбунові дівчинка побачила чоловіка з розладом статевої поведінки.

"Людина має певний генетичний набір, сковується певним оточенням, певними моментами. Ексгібіціонізм – це переважання задоволення статевих потреб з допомогою демонстрації оголених статевих органів. Кожна людина обирає свій статевий спосіб, орієнтацію й інколи вибір стандартний, інколи – нестандартний, часом стає навіть асоціальним", – зазначив психолог.

Він уточнив, що саме явище ексгібіціонізму не несе серйозної загрози населенню, окрім як моральної шкоди.

"У нас в медицині ексгібіціонізм – це розлад особистості, який інколи потребує медикаментозної, а частіше – психотерапевтичної допомоги. Більшість людей з таким розладом лише показують свої статеві органи, тож звертатися до правоохоронців найчастіше не треба, бо це нічого не дасть", – сказав Василь Галябар.

Як допомогти дитині

За словами психолога, якщо ж людину з таким розладом побачила дитина, то батьки повинні на це відреагувати.

"З боку батьківського інтересу, така людина повинна бути позбавлена можливості лякати чиїхось дітей, бо це втручання у розвиток дитини. Для цього є швидше адміністративний спосіб впливу. Щодо дитини, то її треба вислухати, розпитати, що її налякало, що тривожить і акцентувати на тому, що це – проблема тієї людини, яка це робить, але жодним чином це не провина дитини", – зазначив лікар.

Він уточнив, що діти швидко забувають про інцидент, якщо не мають почуття провини. Воно може виникнути після слів батьків щодо того, якими дорогами ходить дитина, чому опинилась у тому місці тощо.

За словами психолога, до нього часто звертаються пацієнти після різних стресових ситуацій. Серед них є й такі, які бачили ексгібіціоністів.

Що відомо

13-річна школярка помітила, що за нею прямує чоловік на здолбунівському вокзалі, той показав їй статеві органи. Дитина заховалась у магазині, її звідти забрав старший брат. Батьки звернулися до поліції, там розпочали досудове розслідування за фактом розбещення неповнолітньої.

За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи у поліції розпочали досудове розслідування, повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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