Тернопільський апеляційний суд визнав невинними шістьох патрульних зі Львова

18 лютого у Тернопільському апеляційному суді розглядали справу патрульних, котрих засудили до восьми років позбавлення волі. Суд визнав патрульних невинними і закрив справу проти них.

Як розповів захисник патрульних Василь Притула, справу просили закрити у зв'язку з відсутністю злочину.

"Ми просили закрити провадження у зв'язку з тим, що орган досудового розслідування використав усі способи доведення винуватості, проте не довів їхньої вини. Ми просили закрити у зв'язку з відсутністю злочину. Ми не бачили повного тексту рішення суду, але з суті проголошеної результативної частини, вбачається те, що суд не знайшов доказів їхньої винуватості. Доказів вини підзахисних немає. Поліцейські є виправдані", — сказав захисник патрульних Василь Притула.

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Що відомо

9 лютого 2018 року під час перевірки патрульними грального закладу в центрі Львова один із відвідувачів проковтнув пакет, ймовірно із наркотичною речовиною. 22-річний чоловік помер на місці події. На його тілі зафіксували синці.

Шістьом патрульним, які перевіряли заклад, оголосили про підозру. Галицький районний суд відправив їх під домашній арешт.

Судові засідання у цій справі тривали більше 2 років. Правоохоронців обвинувачують за двома статтями — це ч.1 статті 28 КК України (злочин, вчинений групою людей) та за ч.3 статті 365 КК України (перевищення влади або службових обов'язків правоохоронними органами). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

3 серпня 2021 року у Галицькому суді оголосили вирок шістьом патрульним, яких звинувачують у перевищенні службових повноважень, через які помер чоловік. Їх засудили до 8 років позбавлення волі кожного.

Суд ухвалив, що патрульні підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Назарій Андрушків, Олександр Демчина, Степан Дорош, Дмитро Леськів, Олег Устіяновський та Станіслав Гетьман перевищили владу і службові повноваження(ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 ККУ).

На це рішення патрульні подали апеляцію.

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