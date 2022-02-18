У Нововолинському міському історичному музеї стартувала всеукраїнська фотовиставка “Вшануй”, з фотографіями родин, близькі яких загинули під час війни на сході України, – розповів Суспільному голова молодіжного центру "Нові крила" Павло Медина.
Під час презентації представили 13 фотографій, згодом виставка доповниться, і світлин буде 24.
Автор картин – французький фотограф українського походження Юрій Білак Юрій Білак – французький фотограф українського походження. Створює композиції фотографій, з культурою та побутом українського народу. Син вояка Буковинського куреня Ореста Білака. Народився у 1961 у Франції в сім'ї українських емігрантів. Наприкінці 90-х, після гастрольних поїздок по Франції із спектаклями, Юрій стає режисером театральних постановок для юного глядача і професійно захоплюється фотографією.Вперше Юрій Білак відвідав Україну, коли у 1983 році приїхав до Львова з метою вдосконалення як танцюрист. У 2004 він почав свій проєкт — етнографічний репортаж про країну своїх предків.На його світлинах зображені сім`ї з особистими речами, які лишились на згадку від загиблих військових: книги, гітари, лицарські обладунки.
Біля кожної фотографії планують встановити таблички із QR-кодами, перейшовши за ними можна прочитати історії кожної родини від автора проєкту, – каже голова молодіжного центру.
За словами Павла Медини, головна ідея фотовиставки – донести людям, що військових треба поважити не тільки в пам`ятні дні: “Це має бути вже на рівні підсвідомості, визначення того, що їм треба дякувати, визнавати їх внесок, внесок їх родин, сімей, які є частиною того, що вони захищають”.
Нововолинськ – перше місто на Волині де презентували фотовиставку “Вшануй”. Побачити світлини можна буде до 20 березня. Згодом світлини презентуватимуть в інших містах області. Після завершення всеукраїнської акції, фотокартини передадуть у Нововолинський міський історичний музей.
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