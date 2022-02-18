У Нововолинському міському історичному музеї стартувала всеукраїнська фотовиставка “Вшануй”, з фотографіями родин, близькі яких загинули під час війни на сході України, – розповів Суспільному голова молодіжного центру "Нові крила" Павло Медина.

Під час презентації представили 13 фотографій, згодом виставка доповниться, і світлин буде 24.

Автор картин – французький фотограф українського походження Юрій Білак На його світлинах зображені сім`ї з особистими речами, які лишились на згадку від загиблих військових: книги, гітари, лицарські обладунки.

Молодіжний центр "Нові крила"

Біля кожної фотографії планують встановити таблички із QR-кодами, перейшовши за ними можна прочитати історії кожної родини від автора проєкту, – каже голова молодіжного центру.

Молодіжний центр "Нові крила"

За словами Павла Медини, головна ідея фотовиставки – донести людям, що військових треба поважити не тільки в пам`ятні дні: “Це має бути вже на рівні підсвідомості, визначення того, що їм треба дякувати, визнавати їх внесок, внесок їх родин, сімей, які є частиною того, що вони захищають”.

Нововолинськ – перше місто на Волині де презентували фотовиставку “Вшануй”. Побачити світлини можна буде до 20 березня. Згодом світлини презентуватимуть в інших містах області. Після завершення всеукраїнської акції, фотокартини передадуть у Нововолинський міський історичний музей.

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