У Херсоні розпочався чемпіонат України з шашок серед молоді та юнаків

15 лютого у Херсонській дитячо-юнацькій спортивній школі з шахів та шашок розпочався чемпіонат України з шашок серед молоді та юнаків. Він триватиме до 22 лютого.

Про це Суспільному розповіла президентка Херсонської обласної федерації шашок Ірина Куколева.

«У першому виді змагань беруть участь 70 спортсменів з 12 областей України: Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської, Вінницької, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Київської. Всього буде три види змагань, в яких візьмуть участь близько сотні спортсменів», - сказала Ірина Куколева.

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