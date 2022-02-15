З 15 лютого в Одеській області розпочнуться контрдиверсійні навчання. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.
Тренування охоплять усю територію регіону та завершаться до початку березня. Їх організує координаційна група Антитерористичного центру при СБУ.
Одеситів попередили, що під час навчань військові будуть:
- частково обмежувати пересування людей та транспорту;
- перевіряти документи, що засвідчують особу;
- проводити огляд автомобілів.
Жителів Одещини попросили із розумінням поставитися до перевірок та носити з собою паспорт або інший документ, який засвідчує особу. В СБУ зазначили, що навчання не порушуватимуть законодавство та не обмежуватимуть права і свободи людини. В першу чергу силові структури відпрацьовуватимуть алгоритми захисту об’єктів підвищеної небезпеки, державних структур, військових баз.
Читайте також
- Міськрада Одеси виділила на територіальну оборону 6,7 млн грн
- СБУ затримала посадовця, якого підозрюють у вимаганні хабарів на території одеських портів
- Всупереч блокаді РФ. Одеські порти можуть працювати у штатному режимі – директор ТІС
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області