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Перевірятимуть документи та автівки: на Одещині розпочнуться контрдиверсійні навчання
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Перевірятимуть документи та автівки: на Одещині розпочнуться контрдиверсійні навчання

Марина Повертайло
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Перевірятимуть документи та автівки: на Одещині розпочнуться контрдиверсійні навчання Служба безпеки України

З 15 лютого в Одеській області розпочнуться контрдиверсійні навчання. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Тренування охоплять усю територію регіону та завершаться до початку березня. Їх організує координаційна група Антитерористичного центру при СБУ.

Одеситів попередили, що під час навчань військові будуть:

  • частково обмежувати пересування людей та транспорту;
  • перевіряти документи, що засвідчують особу;
  • проводити огляд автомобілів.

Жителів Одещини попросили із розумінням поставитися до перевірок та носити з собою паспорт або інший документ, який засвідчує особу. В СБУ зазначили, що навчання не порушуватимуть законодавство та не обмежуватимуть права і свободи людини. В першу чергу силові структури відпрацьовуватимуть алгоритми захисту об’єктів підвищеної небезпеки, державних структур, військових баз.

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