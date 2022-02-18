На Дніпропетровщині виявили вантажівку з 40 кубами незаконно вирубаної деревини

На Дніпропетровщині виявили вантажівку, водій якої перевозив свіжоспиляну деревину без дозвільних документів. Про це йдеться на сайті Нацполіції в області.
17 лютого близько першої години ночі на автодорозі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя поліцейські зупинили вантажний автомобіль DAF з напівпричепом, який перевозив свіжоспиляні дерева акації.
59-річний водій надав поліцейським сумнівну накладну на деревину, він також не зміг пояснити її походження.
Автобіль з причепом помістили на штрафмайданчик. Загалом правоохоронці вилучили 40 кубометрів деревини.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу Кримінального кодексу України. Підозрюваним у незаконній оборудці загрожує до семи років позбавлення волі.
Слідчі звернулись до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.
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