Майстру лісу Мокрянського лісомисливського господарства, якого підозрюють у незаконній рубці дерев, обрали альтернативний запобіжний захід. Чоловік перебуватиме під вартою з можливістю внесення 1,7 млн грн застави, — повідомила Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, працівник лісництва допустив та сприяв незаконній рубці дерев на ввіреній йому території. "Підозрюваний надав незаконну вказівку лісорубам держпідприємства здійснити розробку лісосіки для проведення нібито санітарних рубок. Як наслідок – зрубано 677 дерев різних порід, а розмір завданої шкоди складає 5,3 млн грн", — додала речниця.

За даними слідства, також працівник лісництва надав спецтехніку для перевезення і трелювання деревини. В актах планової ревізії підозрюваний вказав факти відсутності незаконних порубок і завірив документи власним підписом. 14 лютого йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За скоєне, підозрюваному може загрожувати від семи до десяти років позбавлення волі.

Що відомо:

У грудні 2021 року трьом підозрюваним у незаконній рубці дерев на 5,3 млн гривень вже обрали запобіжний захід. Тоді майстра лісу відпустили під особисте зобов'язання, лісничого та його помічника взяли варту з можливістю внесення 2 млн 670 тис. грн застави кожному.

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